كاريترون يضع خطة عبور الزمالك عقبة الإسماعيلي والإنفراد بصدارة الدوري

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يستعد نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي ضمن مواجهات الجولة الثلاثون للدوري الممتاز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسماعيلة في تمام السابعة مساء غد السبت.

وخاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس، خلال المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

استعدادت الزمالك لمباراة الإسماعيلي في الدوري

واطمأن أوليفيرا على جاهزية جنش وأبو جبل لمباراة الغد بعد ظهورهما بشكل طيب.

كما حرص أوليفيرا أثناء التدريبات على توجيه بعض التعليمات والنصائح الفنية لثنائي حراسة مرمى الزمالك.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على بعض الجوانب الفنية، وذلك على هامش المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وتولى الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيرناندو الإشراف على مجموعة، وأسامة نبيه المدرب العام بالفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الأخرى، حيث تم تدريب اللاعبين خلالها على بعض الجمل الفنية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة الغد.

كاريترون يضع خطة عبور الزمالك لعقبة الإسماعيلي في الدوري

كما تم التركيز مع اللاعبين على عملية سرعة تسليم وتسلم الكرة ونقلها في أقل وقت ممكن، بجانب بعض الأمور الفنية الأخرى.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ووجه كارتيرون رسائل تحفيزية للاعبي الزمالك أهمها ضرورة التركيز وبقوة في لقاء الغد للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة.. مشددا على ثقته الكبيرة في قدراتهم وخبراتهم في التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة.

الزمالك يواجه الإسماعيلي بحثا عن الصدارة

وفي نهاية الجلسة شرح كارتيرون للاعبي الفريق بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها في مران اليوم استعدادا لتطبيقها في اللقاء غدا .