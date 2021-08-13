/645222/الداخلية-تكشف-ملابسات-العثور-على-جثة-طالب-مقابر-أطفيح-بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،بأشراف اللواء محمود توفيق، جهودها لكشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة طالب صاحب لـ 11 سنة، ويقيم بدائرة المركز، ملقاة داخل المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل لغز العثور على طالب داخل مقابر أطفيح

والد الضحية

وبسؤال والد الضحية أقر أن ابنه خرج بمركبة «التوك توك» الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمكان البلاغ.

مباحث الجيزة

أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكب الواقعة وأتضح أنه أحد الأشخاص ويقيم بدائرة المركز.

أعتراف المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، وبمواجهته أمام جهات التحقيق،اعترف بارتكابه الجريمة بقصد السرقة.

وأضاف أنه بتاريخ الجريمة استقل مركبة «التوك توك» صحبة المجنى عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة «التوك توك»، وههرب، كما أرشد عن المركبة لدى عميله «مبيض محارة»ويقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.

ضبط المتهمين

وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبط المتهمين، وكذا ضبط مركبة «التوك توك» المستولى عليها،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.