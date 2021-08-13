جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازى وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، باستشهاد عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية فى محافظة سيناء شمال شرقى البلاد أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبى القوات المسلحة المصرية.





وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله على الفايز، فى بيان، تضامن المملكة الأردنية مع الأشقاء فى جمهورية مصر العربية، ودعم جهودها للتصدى لخطر الإرهاب وفكره الضلالى، مؤكدا أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويشكل ركيزة أساسية فى الأمن القومى العربى. وشدد على إدانة المملكة لجميع أشكال التطرف والإرهاب، الذى يستهدف الأبرياء، ويقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم الدينية والإنسانية جمعاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يعزى مصر بشهداء الجيش ويدعم جهودها فى التصدى للإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.