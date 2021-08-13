جامعة الأزهر تشيد بجهود القوات المسلحة فى دحر الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أشادت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، بجهود أبطال القوات المسلحة فى دحر الإرهاب، مقدمة خالص العزاء والمواساة إلى شهداء الوطن خيرة أجناد الأرض من أبطال القوات المسلحة المصرية.





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