تفاصيل ترقيات الموظفين .. قائمة أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم 2021

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ترقيات الموظفين يسأل عنها المواطنون على موقع التنظيم والادارة لمعرفة الترقيات و الذي يظهر خلاله أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم 2021 و منهم ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021 و لكن استعلام ترقيات الأزهر 2021 سيكون بين أسماء الموظفين ترقيات الموظفين الذين تم ترقيتهم 2021 و من خلال يتم الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي في ترقيات الموظفين على موقع التنظيم والادارة لمعرفة الترقيات .

دوت الخليج

ترقيات الموظفين 2021 في مصر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترقيات الموظفين 2021 ، أصدَر توجيهات و قرارات لمجلس الوزراء، منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ترقيات الموظفين 2021 ، وإجراء حركة ترقيات موسعة في 30 يونيه 2021 في ترقيات الموظفين ، حتى يستفيد العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية من الزيادة ترقيات الموظفين 2021 .

قائمة أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم 2021

قائمة أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم 2021 يكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قائمة أسماء الموظفين ، قد وفر على موقعه الإلكتروني الرسمي خدمة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة ترقيات الموظفين 2021 ، والخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يتم عن طريقها معرفة http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx موقفهم من الترقيات ودرجات مستواهم الوظيفي ودرجات الترقية المستحقين لها.

طريقة معرفة ترقيات الموظفين 2021

الدخول إلى الموقع عبر الرابط http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx.

اختار المجموعة الوظيفية. طريقة معرفة ترقيات الموظفين 2021 الدرجة المالية. تاريخ الحصول على الدرجة المالية. القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2019. اضغط على بحث وانتظر قليلا للتحميل.

الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي

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