/645220/موعد-وصول-بيرسي-تاو-مطار-القاهرة-للإنضمام-للنادي-الأهلي

كشف الإعلامي الإنجليزي، آندي تايلور، الصحفي بجريدة TheAthleticUK الإنجليزية الشهيرة عن موعد إنضمام بيرسي تاو للنادي الأهلي بعد الاتفاق الذي تم يين الطرفين خلال الأيام الماضية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

موعد وصول بيرسي تاو مطار القاهرة للإنضمام للنادي الأهلي

وأكد الصحفي المتخصص في شئون نادي بيرايتون للإنجليزي أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو سينتقل إلى النادي الأهلي مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

وكتب تايلور في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أتفهم أن بيرسي تاو سيغادر لاحقًا في فترة الانتقالات الصيفية، طبقا لوجود اهتمام كبير به من جانب الأهلي المصري".

وتابع خلال تغريدته: "مغادرة بيرسي تاو لفريق برايتون الإنجليزي ستكون بحلول نهاية الشهر الجاري، وسوف يتم الإعلان عن ذلك رسميًا في نهاية أغسطس".

بيرسي تاو يحصل على أغلى راتب في الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قيمة راتب اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي مع المارد الأحمر عقب الإنتهاء من إبرام التعاقد بين الطرفين لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.

صحفي إنجليزي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي

وعلم دوت الخليج أن بيرسي تاو يحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل شبه رسمي، وذلك قبل الإعلان النهائي خلال الساعات المقبلة.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا

لعب: ١٤ مباراة

ساهم في: ٥ أهداف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ١ هدف

لم يسجل أو يصنع في ٦ مباريات مع برايتون الإنجليزي