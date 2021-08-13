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نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون في لقاء الدين والعيش المشترك

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شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في  فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك" الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة.

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وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وعماد خليل ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، ومحمد فريد وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ.

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وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار  جمعة وزير الأوقاف، والدكتور القس أندرية ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

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  كما شهد اللقاء حضور نخبة من قادة الفكر من مختلف المجالات، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية وممثلي المجتمع المدني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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