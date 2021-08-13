/645215/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-أية-أيمن-من-العلاج-إلى-وسام-الجمهورية
تستعد البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في بارالمبياد طوكيو القادمة في دورة يتوقع خلالها أن يحقق أبطال مصر العديد من الميداليات المتنوعة في المحفل الذي يضم أصحاب العزيمة القوية.
وتشارك بطلة مصر في السياحة البارالمبية أية أيمن في أولمبياد طوكيو كأصغر سباحة مصرية.. في هذا الإطار يستعرض دوت الخليج كل ماتريد معرفتة عن فراشة النيل المصرية الجديدة.
كل ماتريد معرفته عن أية أيمن بطلة مصر في السباحة
ولدت أية أيمن بمشكلة منعتها من السير وظل الكرسي المتحرك رفيقا لها
وأستخدم الاطباء المياه كنوع من السياحة العلاجية للبطلة المصرية، وتحولت السباحة من مجرد علاج.. لهواية تألقت فيها أية حتى سطرت العديد من الإنجازات
مسيرة أية أيمن بطلة مصر في السباحة البارالمبية
وبدأت السباحة بشكل فعلي عام 2006 بنادي الشمس في السادسة من عمرها قبل أن أنضممت لمنتخب مصر للسباحة في 2014 كأصغر سباحة بارالمبية
وحصلت على أول ميدالية ذهبية دولية ببطولة إسبانيا الدولية عام 2014 ، وحصدت ذهبية وفضية بطولة بولندا الدولية 2015
وشاركت في 3 بطولات عالم مختلفة في السباحة البارالمبية في مشاركة يتوقع خلالها تحقيق ميداليات مختلفة للبعثة المصرية.
وتعد أول وأصغر لاعبة تشارك في بارالمبياد ريو 2016 فضلا عن كونها أول وأصغر فتاة في تاريخ السباحة تحصل على الميداليتين "الفضية والبرونزية" ببطولة العالم.
وكرمها الرئيس السيسي في لقائه مع الرياضيين ومنحها وسام الجمهورية من الدرجة الثانية، طالبا منها الرئيس رؤيتها مرة أخرى على منصات التتويج وهو ماتحلم به منذ التكريم الماضي.
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