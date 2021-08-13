/645213/كيف-تفاعل-الجمهور-مع-فيلم-موسى-بعد-تصدره-التريند

تصدر فيلم «موسى» الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز تربند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد الساعات الأولى من طرحه بدور العرض السينمائة المصرية وذلك في أول أمس الأربعاء الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري.

فيلم موسى

دوت الخليج يرصد تفاعل الجمهور مع فيلم موسى بعد تصدره التريند

ولاقي فيلم «موسى» تفاعلا جماهيريا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مشيرين إلى أن المخرج بيتر ميمي سيواكب سلسلة مارفل الأجنية بسلسلة المستضعفون الذي إعلن عنها مؤخرا، وأكدو على إحترافية صناعة فيلم «موسى» من حيث الجرافيك والأداء التمثيلي، ووصف عدد كبير من الجمهور بأن الفيلم يمثل أقوى أفلام السينما المصرية والعربية

الوسط الفني يشيد بفيلم موسى

لم تكن الإشادات الموجهة لفيلم موسى من قبل الجمهور فقط من خارج الوسط الفني، اذ حصد فيلم «موسى» على إشادات واسعة من قبل نجوم الوسط الفني كان على رأسهم الفنان أمير كرارة الذي صرح بأن هذا العمل لم يقدم من قبل في السينما المصرية ومن المقرر أنه سينافس العديد من الاعمال الأجنبية، أما عن الفنان أحمد السقا فقال بأنه يمثل احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية

إيرادات فيلم موسى

هذا وقد حقق فيلم «موسى» في اليوم الأول من عرضه بالسينمات إيرادات بلغت الـ 669 ألفا و739 جنيها، ووصلت إيراداته في اليوم التالي إلى مليون و150 ألفًا و076 جنيها، لتكون مجموع إيردته الكلية حاولي 2 مليون جنيها في يومين فقط.

أحداث فيلم موسى

وينتمي فيلم «موسى» لأعمال الخيال العلمي، اذ تدور أحداثه حول شخص يدعى يحيى يقرر صناعة إنسان ألى ليكسر وحدته، ويطلق عليه اسم «موسى» ولكن الأمر ينقلب بعدما يقع يحي في حب ابنة رجل أعمال كبير يرفض تزوجيه له فيقرر استخدام الأنسان الألى في صراعه لتنقلب الأمور على العالم بأكلمه.

وفيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، و تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم "كازابلانكا" الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.