اسهل طريقتين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر 2021, اصبحت من أكثر الخدمات بحثاً بصورة يومية من قبل المواطنين، حيث يتعرض يومياً قائدي المركبات لتسجيل غرامات مالية علي لوحة السيارة، نظراً لخطاً مروري تم ارتكابه سواء كان بقصد ام بدون قصد. ومن اشهر المخالفات المرورية التي يقع فيها العديد على الطرقات، هي مخالفة السرعة المقررة على الطريق، وبالأخص الطرق السريعة. وعليه يشرح هذا التقرير اسهل طرقتين للاستعلام على المخالفات المرورية.

مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع نيابة المرور

وهي الطريقة الأولي التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, حيث يتم ذلك من خلال موقع نيابة المرور المصري، والذي أطلق خصيصاً ليقدم خدمات مرورية لاصحاب المركبات في مصر.

– للدخول عليه يمكنك الضغط على هذا الرابط، ثم إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بالاسم والبريد الالكتروني. إختيار خدمة الاستعلامات. كتابة بيانات المستعلم بدقة. ثم استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة.

الطريقة الثانية من خلال تطبيق وزارة الداخلية

وهو تطبيق الالكتروني يحتوي على العديد من الخدمات الحكومية العامة، تتم من خلاله بصورة مجانية لا تستدعي تسجيل أي رسوم خدمة. وله نسختين للهواتف الذكية:

ويُمكن معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة عبر تثبيت التطبيق لأجهزة الهواتف المحمولة, حيث لا يستغرق الأمر أكثر من بضع ثوان، ثم إتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول على التطبيق.

– إختيار أيقونة خدمات التطبيق، ثم خدمات المرور.

– كتابة بياناتك وبيانات السيارة المستعلم عنها.

– وأخيراً إضغط استعلام مخالفات المرور.