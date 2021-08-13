جمع مليوني جنيه من ضحاياه.. قصة سقوط مستريح سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة سوهاج"، لممارسته نشاطا احتياليًا. وتمثل النشاط الاحتيالى في تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون. وتمكن المتهم من الحصول على مبالغ مالية مختلفة بلغت مليونين ومائة ألف جنيه، من 3 مواطنين بمحافظة سوهاج. اقنع المتهم ضحاياه إنه سيحصل على أموالهم مقابل حصولهم على أرباح ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، بمواجهته المتهم أقر بارتكابه للواقعة.

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