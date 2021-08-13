645218 /645218/سناء-السعيد-تتقدم-بطلب-لوزيري-الاسكان-والتعليم-لفتح-مدرسة-فنية-لمياه-الشرب-والصرف-بأسيوط 05:29 م - الجمعة 13 أغسطس 2021 تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب لكل من وزير الاسكان والمرافق العمرانية ووزير التربية والتعليم بفتح المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الجديدة، بمحافظة أسيوط، للعام الدراسي المقبل، وذلك تسهيلا علي أبناء محافظة أسيوط الذين يعانون في السفر لمحافظة بني سويف للدراسة بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي هناك. طلب بفتح مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف بأسيوط وكشفت النائبة سناء السعيد، في تصريحات صحفية، عن أن هناك مبنى ومجهز بالفعل للمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الجديدة، ومع ذلك لم يتم افتتاحه بعد، وهو ما استدعى أن تقدم الطلب سالف الذكر لوزيري الاسكان والتعليم. وأشارت النائبة إلى أن هذا النوع من المدارس يؤهل للعمل الفني في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وهو الأمر الذي تتطلبه التوسعات المطلوبة في مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي. تابع موقع دوت الخليج علي

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