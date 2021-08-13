/645216/منافس-الزمالك-في-دور-الـ-32-من-دوري-أبطال-إفريقيا

أسفرت القرعة التي أجراها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواجهة جيدة للزمالك في دور ال ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا الفائز من أرتا سولار بطل جيبوتي وتوسكر بطل كينيا.

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وأدى الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة، ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء وبعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض المران الختامي لمواجهة الإسماعيلي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.