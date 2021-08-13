درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 40.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وذلك خلال ساعات النهار، مع ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يزيد درجة الخرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.





وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وجميع أنحاء البلاد ليلا. وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وفيما يلى بيان لدرجات الحرارة:- وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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