مركز الأزهر العالمى للفتوى يطلق حملة صيفك أجمل

جدة - نرمين السيد - وتهدف الحملة إلى بيان أهمية الترفيه عن النفس والأسرة فى الإسلام، وأهم ضوابطه وآدابه، وكيفية إدارة الوقت والانتفاع به، وخطورة تضييعه.
كما تُسلّط الضوء على أهم النشاطات التى يمكن ممارستها فى الإجازة الصيفية، وكثير من ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والألعاب الإلكترونية.
بالإضافة لبعض الإرشادات الفقهية والدعوية المتعلقة بالصوم، والعمل، وقضاء حوائج الناس، والصدقات، فى الأيام شديدة الحرّ.
ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التَّواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 فى أيام العمل الرسميَّة، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وعبر رسائل فيسبوك، ومن خلال تطبيق المركز لتلقّى الفتاوى.
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