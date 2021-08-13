رئيس جهاز حماية المستهلك ينعى شهداء الوطن: أرواحهم النفيسة لن تذهب سدى

جدة - نرمين السيد - نعى المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، وجميع أعضاء الجهاز، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين أدوا واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل واستشهدوا فى ساحة الجهاد مدافعين عن أرض الوطن وكرامة أبنائه لتطهير أراضى الوطن من العملاء الإرهابيين فى منطقة سيناء الحبيبه.





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