/645212/مفاجأة-في-تصنيف-المنتخبات-قبل-قرعة-كأس-الأمم-الإفريقية
أعلن الإتحاد الإفريقي تصنيف المنتخبات الأفريقية في قرعة كاس أمم أفريقيا 2022 والتي ستقام يوم 17 أغسطس الجاري ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.
تصنيف مستويات كأس الأمم الإفريقية
وجاء تصنيف المتتخبات قبل قرعة كأس أمم إفريقيا كالتالي: المستوى الأول: الكاميرون ، السنغال ، نيجيريا ، الجزائر ، تونس ، المغرب المستوى الثاني: مصر ، غانا ، كوت ديفوار ، مالي ، بوركينا فاسو ، غينيا
مستويات كأس الأمم الإفريقية
المستوى الثالث: الرأس الاخضر ، الجابون ، موريتانيا ، سيراليون ، زيمبابوي ، غينيا بيساو
المستوى الرابع: مالاوي ، السودان ، غينيا الاستوائية ، جزر القمر ، إثيوبيا ، جامبيا.
وأكد الكاف في بيان رسمي منذ عدة أيام، إجراء قرعة كأس إفريقيا 2021 في 17 أغسطس المقبل في الكاميرون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة
وستقسم القرعة 24 منتخبا إلى 6 مجموعات وفقا لموقع الفرق في تصنيف فيفا، حيث سيشارك منتخب مصر في البطولة للمرة 25 في تاريخه، والفراعنة هم أصحاب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة برصيد 7 ألقاب، فيما ستدافع الجزائر عن اللقب بعدما توجت بالنسخة الأخيرة في مصر 2019.
وستجري القرعة في قاعة المؤتمرات في ياوندي عاصمة الكاميرون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، ويتعرف 24 منتخبا على منافسيهم في البطولة القارية، التي تنطلق 9 يناير المقبل، خلال القرعة.
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