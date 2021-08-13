/645212/مفاجأة-في-تصنيف-المنتخبات-قبل-قرعة-كأس-الأمم-الإفريقية

تصنيف مستويات كأس الأمم الإفريقية

وجاء تصنيف المتتخبات قبل قرعة كأس أمم إفريقيا كالتالي: المستوى الأول: ‏الكاميرون ، السنغال ، نيجيريا ، الجزائر ، تونس ، المغرب المستوى الثاني: مصر ، غانا ، كوت ديفوار ، مالي ، بوركينا فاسو ، غينيا

مستويات كأس الأمم الإفريقية

المستوى الثالث: الرأس الاخضر ، الجابون ، موريتانيا ، سيراليون ، زيمبابوي ، غينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي ، السودان ، غينيا الاستوائية ، جزر القمر ، إثيوبيا ، جامبيا.

وأكد الكاف في بيان رسمي منذ عدة أيام، إجراء قرعة كأس إفريقيا 2021 في 17 أغسطس المقبل في الكاميرون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

وستقسم القرعة 24 منتخبا إلى 6 مجموعات وفقا لموقع الفرق في تصنيف فيفا، حيث سيشارك منتخب مصر في البطولة للمرة 25 في تاريخه، والفراعنة هم أصحاب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة برصيد 7 ألقاب، فيما ستدافع الجزائر عن اللقب بعدما توجت بالنسخة الأخيرة في مصر 2019.

وستجري القرعة في قاعة المؤتمرات في ياوندي عاصمة الكاميرون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، ويتعرف 24 منتخبا على منافسيهم في البطولة القارية، التي تنطلق 9 يناير المقبل، خلال القرعة.