/645214/تعرف-على-قصة-فيلم-موسى-لكريم-محمود-عبد-العزيز

بدأت دور العرض المصرية منذ يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أغسطس طرح فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز بصالتها، واستطاعت قصة فيلم «موسى» التي نوه عنها البرومو التشويقي للعمل أن يجذب عدد كبير من الجمهور لشباك التذاكر لمشاهدته.

دوت الخليج يرصد قصة فيلم «موسى»

قصة فيلم «موسى»

تدور قصة فيلم «موسى» حول طالب في كلية الهندسة يدعى يعيش حياته وحيدا، فيخطر على باله اختراع إنسان ألى ليكسر حدة ملله، ويساعده في أموره الشخصية، وخلال أحداث قصة فيلم «موسى» يقع هذا الشاب في حب أحد فتيات رجال الأعمال، وعندما يتقدم لخطبتها يرفض والدها هذه العلاقة فتتحول الأمور ضد هذا الرجل حيث يستخدم يحي الإنسان الألي الذي يدعى «موسى» للإيقاع به.

تفاصيل صناعة فيلم «موسى»

ويعد فيلم «موسى» من أقوى الأفلام في السينما المصرية الذي تقدم أول قصة روبوت في السينما العربية اذ شارك في إنتاجه ثلاث شركات إنتاجية كبيرة في مصر والوطن العربي وهم وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

ويعد الفيلم من من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

أمير كرارة في نهاية الإعلان الدعائي لفيلم موسى

الجدير بالذكر، أنه ظهر الفنان أمير كراراة في نهاية الإعلان الدعائي لفيلم «موسى» ترقبا لإستكمال العمل الثاني من سلسلة المستضعفون لبيتر ميمي والذي يأتي بعنوان ملك الموت، اذ سيخوض الفنان أمير كرارة بطولته، وكان قد حقق الريلر الدعائي لفيلم «موسى» نسبة مرتفعة من المشاهدات تجازوت المليون و200 مشاهدة.

وحقق فيلم «موسى» منذ بداية عرضه في السينما التي لم تتخطى يومان إيرادات إقتربت من مليونين جنيها مصريا،اذ جني في اليوم الأول من عرضه بالسينمات إيرادات بلغت الـ 669 ألفا و739 جنيها، ووصلت إيراداته في اليوم التالي إلى مليون و150 ألفًا و076 جنيها.