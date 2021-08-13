/645211/الغيابات-تضرب-باريس-سان-جيرمان-أمام-ستارسبورج-على-رأسهم-راموس

تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، مع ستارسبورج، غداً السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ويستعرض تحيامصر التفاصيل:

كشف الفريق الباريسي، في بيان له ظهر اليوم عن تواجد العديد من الغيابات في مباراة الغد مع ستارسبورج، على ملعب حديقة الأمراء، معقل باريس سان جيرمان.

بيان باريس سان جيرمان

وقال النادي في بيانه: "راموس يستأنف التدريبات تدريجيًا، ومن المتوقع استئناف المنافسة بعد التوقف الدولي، فيما يواصل كولن داجبا مرحلته من التعافي التدريجي ، ومن المتوقع عودته إلى المنافسة بعد التوقف الدولي أيضًا".

غيابات باريس سان جيرمان أمام ستارسبورج

وأضاف: "إدريسا جانا جاي يتبع بروتوكول كوفيد -19، ويُمكن أن يعود إلى المنافسات الأسبوع المُقبل، و أليكساندر لوتيليه يواصل التعافي من إصابته، وتيدي يستعد للعودة إلى التدريبات بعد التعافي من آلام الفخذ".

واختتم النادي بيانه قائلًا: "خوان بيرنات شارك اليوم في التدريبات الجماعية مع المجموعة بعد تعافيه من الإصابة".

تصريحات ليونيل ميسي بعد الإنضمام لباريس سان جيرمان

كشف ميسي عن سبب رحيله من برشلونة، حيث قال: أردت التتويج بالبطولات الأوربية، و باريس سان جيرمان يمتلك نفس الأهداف التي أريدها، والرحيل عن فريق برشلونة كان صعبا ولكن حين وصلت إلى هنا، حاولت التأقلم، وأسعى إلى حصد الإنجازات في باريس سان جيرمان، لأنه نادي طموح، وأتمنى إسعاد جماهير الفريق بالفوز بالبطولات".

وقال ميسي عن فرياتي: “فيراتي من اللاعبين المميزين بدون أدنى شك، وفي برشلونة أحبوه كثيرا، وهو أفضل لاعب في العالم في هذا المركز، وسعيد بأنني سألعب بجانبه لأنه لاعب مزهل، ويقدم أداء رائع مثل تشافي وإنيستا”.

وقال ليوينل ميسي عن سبب ابتعاد برشلونة في التتويج بدوري أبطال أوروبا:” في بعد الأحيان من الممكن أن يكون لديك أفضل فريق في العالم ولا تفوز بأي بطولة، وفريق باريس سان جيرمان مر بنفس التجربة، ويعرف ذلك الأمر، وكان لديه فريق رائع ولم يستطع الفوز بدوري أبطال أوروبا العام السابق، والحظ له دور في هذا الأمر".