/645210/شفاء-بدر-بانون-من-فيروس-كورونا-واللاعب-يعود-للنادي-الأهلي

تحولت عينة اللاعب بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد ليفقد المارد الأحمر أحد أبرز مدافعية ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأعلنت زوجة بانون شفاء بدر من فيروس كورونا عبر حسابها الشخصي علي الإنستجرام موضحة : " الحمد الله زوجي تعافي".

تحول عينة مسحة بدر بانون

تأتي هذا نتيجة للمسحة التي أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، د إن بدر بانون لاعب الفريق، سوف إجرائها مسحة طبية الأمس؛ للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل والتزامه بالبروتوكول العلاجي.

وكان بانون قد أجرى مسحتين من قبل، وجاءت نتيجتهما إيجابية، فيما أجرى مسحة جديدة أمس ، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد انتظامه في مران الأهلي الجماعي.

وخاض الأهلي مرانه ظهر أمس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي والتي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة لباقي اللاعبين.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.