/645208/كلوب-لا-يمكن-مقارنة-ليفربول-مع-مانشستر-سيتي-وتشيلسي

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن ناديه لا يُمكن أن يُقارن بـ فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي من حيث القوة الشرائية، بعد الانفاق الكبير لهما في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعرض تحيامصر تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول نوريتش سيتي.

وأكمل: "في فبراير 2020 عندما بدأت الجائحة، كان الوقت صعبًا على الجميع، لست متفاجئًا من انفاق الأندية، كلنا نعرف أوضاعهم، إنهم يفقون أكثر مما يكسبون".

سبب رفض المزيد من الصفقات

وأضاف: "نحن "يمكننا إنفاق الأموال التي نكسبها، ويسمح لنا بذلك وهذا ما نفعله دائمًا، لقد أنفقنا قبل أن نكسب على كوناتي وهذا ما فعلناه، لم أتفاجأ أبدًا بالقوة المالية لمانشستر سيتي وتشيلسي واليونايتد".

وواصل: "يعتقد الناس دائمًا أنك إذا لم توقع أنك لا تعمل، هذا ليس صحيحًا، كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ كيف يمكن للفريق أن يبدو؟ نحن دائمًا ننظر، ولكن إذا كنت مُشجعًا حقيقيًا لـ ليفربول، ستكون سعيد معنا، لأننا في الأسابيع القليلة الماضية، قمنا بتجديد عقد أليسون، أرنولد، فابينيو، فان دايك.. إنها أخبار رائعة".

وأردف: "إذا أرادت الفرق الأخرى التوقيع مع هؤلاء اللاعبين، فستكلف الكثير من المال ولكن هم لدينا بالفعل، دعونا نرى ما يمكننا البناء عليه هذا الموسم وننطلق من هناك، البداية الجيدة مهمة لكننا لن نتوقف إذا لا تبدأ بشكل جيد".

واكمل: "الأمر يتعلق بتكوين مجموعة معًا تكون مثيرة للمشاهدة، ملتزمة بقيم النادي ولدينا ذلك، لذلك دعونا نقاتل بكل ما لدينا، لا يمكننا فقط إضافة لاعبين إلى هذه المجموعة ونرى كيف تسير الأمور".

وضع تشيلسي في الإنتقالات

وأشار: "نحن نعلم جميعًا وضع تشيلسي وسيتي وباريس سان جيرمان، ما يفعله يونايتد، لا أعرف كيف فعلوه، بينما نحن لدينا طريقتنا الخاصة للقيام بذلك، أنا لست متفاجئًا منهم كما قلت من قبل، لقد قضيت وقتًا طويلاً بما يكفي لأعرف أنهم يجدون دائمًا حلًا لهذه الأشياء، لا يمكننا المقارنة مع الأندية الأخرى، من الواضح أنهم ليس لديهم أي حدود، لكن نحن لدينا حدود، لا يمكننا إنفاق أموال لا نملكها، هذا هو فهمي للوضع".

بدلاء فينالدوم

واختتم: "كورتيس جونز ونابي كيتا يمكنهما اتخاذ الخطوات التالية، نحن لا نتجاهل ذلك، هذا هو الوضع، لا يمكننا المقارنة مع الأندية الأخرى، علينا تسجيل المزيد من الأهداف من خط الوسط".