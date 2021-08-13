مفاجأة..هادي الباجوري يبدأ التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «هيبتا»

/645207/مفاجأةهادي-الباجوري-يبدأ-التحضيرات-للجزء-الثاني-من-فيلم-هيبتا

بدأ المخرج هادي الباجوري تحضيراته للجزء الثاني من فيلم «هيبتا» بعد فتره طويلة من عرض الأول بالسينمات وعلى شاشات التليفزيون، وذلك بعدما أن انتهى الكاتب محمد صادق، والسيناريست محمد جلال من كتابة السيناريو الخاص به.

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ويكثف المخرج هادي الباجوري جهورده لعرض فيلم «هيبتا» في جزئه الثاني في بداية العام المقبل اذ أنه كان من المقرر أن يبدأ في تجهيزه منذ فتر لكنه انشغل بأعمال أخرى منهم صوير فيلمي "جارة القمر و"قمر 14"، الذي انتهي منهما مؤخرًا ليصبحا جاهزين للعرض خلال الفترة المقبلة.

وتتواصل الجهة المنتجة خلال الفترة الحالية مع أبطال الجزء الأول لبحث إمكانية مشاركتهما في بطولة الجزء الثاني، على رأسهم الفنان أسر ياسين والفنان ماجد الكدواني.

تفاصيل الجزء الأول من هيبتنا

فيلم «هيبتا» من إخراج هادى الباجورى وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وحققت أعلى المبيعات، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.

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وقرر صناع فيلم «قمر 14» تحديد موعد نهائي لعرضه بدور العرض المصرية والعربية وذلك بعد عرضه بمهرجان الجونه السينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.