منسق حياة كريمة بالمنوفية: إنشاء 20 مجمعا صناعيا بأشمون والشهداء

جدة - نرمين السيد - كشف المهندس محمد ربيع، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، عن بداية العمل فى إنشاء مجمعات صناعية بمركزى الشهداء وأشمون المدرجين كمرحلة أولى بمحافظة المنوفية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وأضاف منسق حياة كريمة أنه من المقرر إنشاء 20 مجمعا صناعيا بمركزى الشهداء وأشمون، كما أكد إنشاء مجمع صناعى بكل وحدة محلية بواقع 14 مجمعا لمركز أشمون و6 مجمعات بالشهداء لخدمة الصناعات المختلفة وتوفير فرص عمل للشباب وأحياء المهن الأصيلة فى قرى المحافظة.

وأضاف مهندس محمد ربيع، أنه سيتم العمل بالمجمعات الصناعية فور تحديد الأماكن المقررة، لأنه من شروط المجمع تواجد قطعة أرض بمساحة فدان لإنشاء وحدة كاملة للصناعة كما سيتم توفير جميع احتياجات الصناعة بنفس المكان وكذلك معرض دائم لها بالمجمع.

كما أضاف منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أن كل مجمع من المجمعات الصناعية، يختص بصناعة معينة ويشتمل على كل احتياجات تلك الصناعة بنفس مكان المجمع، كما لفت أنه لم يتم بعد تحديد الأراضى اللازمة للمجمعات وفق الخطة وتعمل المؤسسة والإدارة الهندسية بالتعاون مع المحافظة والأجهزة الإدارية بالدولة على تحديد الأماكن المناسبة التى سيتم إنشاء المجمعات عليها.

كما أضاف أن المجمعات الصناعية ستكون طفرة هائلة فى المجال الصناعى، كما ستوفر فرص عمل للشباب ووجود معرض دائم سيكون بمثابة أمان لبيع المنتجات وتصديرها وتوزيعها، دون عناء.

وذكر أن حياة كريمة بالمنوفية تتضمن العمل بمركزى الشهداء وأشمون على 81 قرية و373 عزبة بالمركزين بتكلفة مالية حوالى أكثر من 15 مليار جنيه.

وتتضمن المشروعات إقامة مجمعات تنموية ومجموعات زراعية ومدارس جديدة وتطوير أخرى وبناء وتطوير مستشفيات كما سيتم إنشاء مجمعات شرطية وخدمية تنموية، كما سيتم تعميم التحول الرقمى فى كل القرى، ومد شبكات للغاز والصرف الصحى ومياه نظيفة لجميع الأماكن المحرومة.