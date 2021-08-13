نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والرقم القومي وسداد المخالفات المرروية عبر موقع النيابة ومصر الرقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية ألية جديدة للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ورابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والرقم المخالفة المرورية عبر موقع النيابة العامة المصرية ومصر الرقمية ووزارة الداخلية بشكل إلكتروني وأيضا يتم تسديد الغرامات بشكل إلكتروني وذلك بهدف تيسير الامور على المواطنين وتوفير الوقت والنفقات وأيضا ضمان عدم التكدس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبدأت عمليات البحث تظهر بكثافة عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت لاستخدام هذه الآلية عن طريق رقم اللوحة دون الحاجة الي الذهاب الي مكتب المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

الإستعلام عن مخالفات المرور يجب عليك اتباع الخطوات التالية:-

أول خطوة الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الخطوة الثانية اختيار إدارة المرور من الصفحة بالموقع الالكتروني.

ثالث خطوة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

أما في حال الاستعلام عن مخالفات المرور بواسطة رقم اللوحة عليك اتباع الخطوات التالية:

الأولى الدخول على خدمات النيابة العامة على موقع النيابة العامة المصرية.

ثانيا يتم الضغط على كلمة استعلامات.

ثالثا:اختيار مخالفات رخص السيارة.

رابعا قم بإدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، سواء بالأرقام والحروف أو بالأرقام فقط.

بعد ذلك يقوم المستعلم بالضغط على إجمالي المخالفات لتتمكن بعد ذلك من قراءة المخالفات المرورية التي ارتكبتها والمبلغ المستحق دفعه.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

أما عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بواسطة الرقم القومي ينبغي عليك القيام بالتالي:-

أولا الدخول على خدمات النيابة العامة على الموقع الإلكتروني.

الضغط على خيار استعلامات ثم اختيار مخالفات رخص السيارات ومنها الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.

ثانيا سيطلب منك إدخال الرقم القومي.

وأخيرا الضغط على زر استعلام لتتمكن من معرفة المخالفات المقيدة.

طرق سداد المخالفات المرورية

في البداية هناك طرق والآليات عديدة للسداد التي يمكن من خلالها تسديد قيمة المخالفات المرورية الدفع عن طريق فوري أو عن طريق مكاتب البريد.

وتتيح هذه الخدمة عدد من المواقع التي أطلقتها الحكومة المصرية من بينها منصة مصر الرقمية، وموقع النيابة العامة المصرية.

ومنصة مصر الرقمية هي منصة أطلقتها الحكومة لتوفير عدد من الخدمات الالكترونية وأبرزها ترخيص السيارات سواء للمركبات أو الأشخاص.

كما يمكن سداد مخالفات المرو عبر موقع وزارة الداخلية كذلك أيضا يقدم موقع وزارة الداخلية عدد من الخدمات الهامة المتعلقة بالمرور وترخيص المركبات وغيرها، وأخيرا الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر.