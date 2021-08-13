الزمالك يواجه الفائز من الاتحاد الليبي وتشاد فى دور الـ32 بأبطال أفريقيا

أوقعت قرعة الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2021 – 2022، والمقامة حاليا فى القاهرة، نادى الزمالك فى مواجهة الفائز من فريقى الاتحاد الليبي ضد تشاد الجمهورية، اللذين سيتقابلان خلال الدور التمهيدي للبطولة.

وتقام حاليا القرعة دون أى حضور سواء لممثلي الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولن يخوض الزمالك منافسات الدور التمهيدي للبطولة بينما سيبدأ مباشرة من دور الـ32.

وهناك 10 فرق لن تخوض غمار الدور التمهيدى وهى الأهلي و الزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد و الرجاء من المغرب، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني.

ويمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا فى موسمه الجديد 2021 - 2022 فريقى الأهلى والزمالك، بينما يشارك فريقى المصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الأخيرة للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالى، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائرى.

وأعلن الكاف أنه سيسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقين في مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة.

وتشمل قائمة الاتحادات التي من المقرر أن تمثل بفريقين في بطولتي الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.