محافظ بورسعيد ناعيا شهداء الواجب الوطنى بسيناء: أطهر جنود الأرض

جدة - نرمين السيد - نعى عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالنيابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، شهداء رجال القوات المسلحة البواسل والذين استشهدوا خلال أداء واجبهم الوطنى بسيناء، مؤكدًا أن تلك العمليات تشد من عزيمة الرجال وإصراراهم على استئصال البؤر الإرهابية وتطهير أرض سيناء من تلك العناصر.





وأكد الغضبان فى بيان اليوم الجمعة قائلا: "إننا نثمن جميعا ما يبذله رجال القوات المسلحة من أرواحهم الطاهرة خلال كل عملية عسكرية يقوم بها أطهر جنود الأرض من رجال القوات المسلحة من أجل حماية ورفع راية الوطن الحبيب مصر". وتقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازى لأسر شهداء الوطن، متمنيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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