افتتاح أول مسجد فى مدينة قنا الجديدة بتكلفة 2 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، المهندس تامر سعيد مسجد "الحكيم"، كأول مسجد يتم افتتاحه بمدينة قنا الجديدة بالجهود الذاتية، على مساحة 245 مترا مربعا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.





وأكد السكرتير العام للمحافظة فى بيان اليوم الجمعة، أن بناء المساجد وتعميرها من أفضل الأعمال التى نرجو التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، داعياً المولى عزوجل أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء المسجد، مشيدا بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مثمنا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بقنا محمد الطراوى، إلى أن مديرية أوقاف قنا وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا بدعم من وزارة الأوقاف ومحافظة قنا بالإضافة إلى الجهود الذاتية من المواطنين.

وأدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة والتى تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة قائلا: "هى أعظم نقطة تحول فى تاريخ الإسلام، ومن أهم الدروس التى ينبغى أن نقف عندها التخطيط المحكم، والترتيب الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة، فالتخطيط وسيلة علمية لتخطى الأزمات، وضرورة للنجاح".