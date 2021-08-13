جدة - نرمين السيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة تغيير واقع مئات الأسر، فى كل قرية من قرى المنيا، وذلك خلاف توابع تلك القرى، وتعد مشروعات الصرف الصحى والتعليم ومياه الشرب، والصحة والطرق من أبرز تلك المشروعات التى يتم تنفيذها.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة الجارى تنفيذها فى قرى محافظة المنيا. وقال أسامة القاضى محافظ المنيا إن هناك لجان تم تشكيلها بنطاق الوحدات المحلية، المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية، بكل مركز، برئاسة رؤساء الوحدات والشباب وإشراك الشباب بالبرنامج الرئاسى، فى المتابعة المركزية بديوان العام المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف- حياة كريمة.. مشروعات تنموية تزين المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.