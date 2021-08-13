فيديوجراف.. مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل «الشروط والأوراق المطلوبة»

جدة - نرمين السيد - أطلق البنك المركزى المصرى مؤخرا مبادرة التمويل العقارى الجديدة، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.





والفيديوجراف التالى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بفائدة 3%. وحدد البنك المركزى شرطان للوحدات السكنية محل التمويل، الأول أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمى، والثانى أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

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