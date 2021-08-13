/645205/فيبي-فوزي -الرئيس-السيسي-تبنى-أجندة-وطنية-تهدف-لتمكين-كل-فئات-المصريين

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ انه منذ اليوم الأول لتوليه مهام المسؤولية ، تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي أجندة وطنية تستهدف تمكين كل فئات المصريين ، سواء سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعيا ، مؤكدة علي أن هذه الأجندة قد تجلت بوضوح في الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لتمكين المرأة و الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و غيرهم من الفئات التي لم تكن منخرطة في العمل السياسي و لا مشاركة كما يحق لها في صنع القرار . انحاز الرئيس السيسي للشباب مثلما انحاز للفقراء و سكان العشوائيات و الفئات المحرومة ، فجاءت النتائج باهرة ، مؤكدة أن ثمة خريطة مصرية جديدة يحتل فيها الجميع موقعهم المستحق .

فيبي فوزي : الرئيس السيسي تبنى أجندة وطنية تهدف لتمكين كل فئات المصريين

واوضحت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي انه و بالنسبة للشباب ، اتصور أنهم بالفعل في قلب الأحداث ، منذ إطلاق الرئيس للعديد من المبادرات التي يأتي في الصدارة منها مؤتمرات الشباب العديدة التي عقدت تحت رعايته و منتدى الشباب العالمي الذي استهدف إيجاد نوافذ للتواصل بين الشباب المصري و العالمي في الفكر و الثقافة و التجارب السياسية و الاقتصادية و التنموية ، أيضا كان انشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بمثابة إعلان لبدء مرحلة جديدة من عمر الوطن يتم خلالها تخريج كوادر مؤهلة للقيام باعباء القيادة و مدربة على صنع القرار ، و قد تم بالفعل الاستعانة بعدد كبير من خريجي هذه المؤسسة الوطنية في مواقع قيادية من بينها العمل كنواب للمحافظين في طول البلاد وعرضها .

تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

واوضحت فوزي انه على جانب آخر جاءت التشريعات التي وفر السيد الرئيس المناخ الملائم لإقرارها ، مؤكدة لضرورة حصول الشباب على نصيب ملائم من المقاعد في المؤسسات المنتخبة سواء في البرلمان بغرفتيه أو المجالس الشعبية المحلية التي سوف يصدر قانون بتشكيلها تطبيقا لما نص عليه الدستور مشيرة إلي أنه قد كان من ثمرات هذا المناخ المواتي و الذي لم تشهد له مصر مثيل من قبل ، أن أقبل الشباب بحماس على العمل السياسي ، و الحزبي ، حتى تشكلت تنسيقية شباب الأحزاب التي ساهمت بدرجة كبيرة في خوض الشباب للمعترك الانتخابي و عززت فرصتهم في دخول البرلمان و كانت بمثابة مدرسة لتأهيل الكوادر الشبابية من كافة الاتجاهات و الانتماءات الحزبية .

وفي ختام حديثها قالت وكيل الشيوخ انه و بصفتي وكيل مجلس الشيوخ ، أؤكد أن تجربة الشباب تحت قبة البرلمان كانت ثرية للغاية و ضخت دماء جديدة و فكرا متحمساً هدفه إعلاء مصلحة الوطن و تحقيق تقدمه و ازدهاره . و بالمناسبة ، فإنني لا أعزل تجربة تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي عن مشروعه الكبير لبناء الإنسان المصري و تعزيز قدراته و دعم منظومة قيمه الفكرية و الأخلاقية ، هي بالفعل تجربة جديرة بالمزيد من البحث و الدراسة لكيفية تحقيق هدف طالما سعينا جميعا لتحقيقه ، حتى قيض الله له الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بجسارة فكره و استشرافه لضرورة الاستفادة من كل الموارد البشرية التي تتمتع بها مصر للوصول إلى آفاق بعيده في تحقيق التنمية المستدامة .