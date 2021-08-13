/645204/إبراهيم-الديب-الشباب-المصري-جزء-مؤثر-في-نجاح-الجمهورية-الجديدة-كما-نري-الان

هنأ النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب الشباب المصري عماد هذا الوطن في يومهم العالمي مؤكدا علي أن الجمهورية الجديدة سماتها الشباب موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الشباب مشاركات فعالة وقوية وأساسية في بناء مصر الحديثة واحتوائهممنذ اللحظة الأولي لتوليه مسؤلية البلاد بمشاركة الشباب الفعالة في المجتمع .

إبراهيم الديب: الشباب المصري جزء مؤثر في نجاح الجمهورية الجديدة كما نري الان وعبر عضو مجلس النواب ابراهيم الديب لتحيا مصر عن سعادته وفخره كأحد النواب الشباب تحت قبه البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ مؤكدا علي الدور الفعال والملحوظ للشباب تحت قبة البرلمان وتمثيلهم بنسبة كبيرة جعل التنوع في الأفكار طريق نجاح لبناء الجمهورية الجديدة مشيرا إلي أن تأهيل وتدريب واحتواء افكار الشباب الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال ملتقي حوار مباشر بمشاركة الشباب وعرض توصيات ناتج عنها بتنفيذه ومراكز تدريب وتأهيل الشباب من المبادرات الرئاسية جعل الشباب جزء مؤثر في مشاركة النجاح كما نري الان . وأكد الديب علي أن ادرك اهمية دور الشباب المؤثرفي النهوض بالمجتمع واحتواء وتنمية أفكارهم ومهاراتهم واعطائهم الفرصة لتقلد مناصب تنفيذية في كافة اجهزة الدولة من محافظات ومؤسسات وهيئات جعل من النجاح الذي نراه الآن سريعا وحلم وطموح في مستقبل أفضل لمصرنا فتحيا لكل الشباب المصري في يومنا العالمي

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