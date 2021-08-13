هند جوزيف: السيسى أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب

/645203/هند-جوزيف السيسى-أول-رئيس-مصرى-يدشن-جسرا-للتواصل-بشكل-مستمر-مع-الشباب

قالت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ انه تحقق للشباب إنجازات ومكاسب عدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يسبق أن تحققت فى فترة رئاسة أخرى وذلك يرجع لإيمان الرئيس السيسى بدور الشباب فى صناعة حاضر ومستقبل بلدهم.

تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

واوضحت عضو مجلس الشيوخ هند جوزيف في تصريحات لتحيا مصر أن دعمهم بعد تأهيلهم لتولى المناصب القيادية كصف ثان فى أجهزة الدولة لصقل خبراتهم العملية استعدادا لتولى المسئولية فى حينها، فتولى الشباب مناصب معاونين ونوابا للوزراء ومحافظين ونواب محافظين، حيث شكل الشباب 60 % من حركة المحافظين لعام 2019 فضلا عن زيادة نسبة تمثيلهم فى الغرف النيابية بشقيها الشورى والنواب.

السيسي: أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب

واكدت جوزيف انه يحسب للرئيس السيسى أنه هو أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة المصرية، من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب ويعد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 13 / 9 / 2015، « بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعى بالدولة هو النواه لتمكين الشباب حيث يقوم البرنامج على إطلاع الشباب على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.

واوضحت عضو مجلس الشيوخ هند جوزيف انه واستكمالا لتمكين كل كيانات الدولة المصرية وأطيافها، تم اختيار 5 من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، بواقع 20 % من عدد النواب، وبهذه الخطوة تستكمل الدولة خطوات بدأتها فى مسيرة تنمية بدأت وانطلقت إلى مستقبل أفضل.