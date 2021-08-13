/645202/مي-رشدي--تمكين-الشباب-بعد-التأهيل-ومشاركة-أفكارهم-نري-نتائجه-في-بناء-الجمهورية-الجديدة

قدمت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان التحية والتقدير للشباب المصري وقود المستقبل في يومهم العالمي مشيرة إلي أن اهتمام الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وإعلان مشاركته أفكارهم لبناء الجمهورية الجديدة وإدراك اهميه دور الشباب المؤثرفي النهوض بالمجتمع وبدأ عصر جديد للشباب المصري .

تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

واوضحت عضو مجلس النواب مي رشدي لتحيا مصر أن نتائج تأهيل وتدريب وتطوير مهارة الشباب والتركيز علي إفساح الفرص لهم في المجتمع وكان دور الدولة الممثلة في الرئيس السيسي ‏ فاهتم بهم وجعل الشباب مشارك رئيسى وفعال فى الحياة السياسية والاجتماعية مشيرة إلي أن التمكين بعد التأهيل للشباب يتيح نتائج عمل رائعه نراها الآن من نواب شباب تحت قبة البرلمان لي الفخر أن أكون منهم وكذلك نواب محافظين ونواب وزراء كلهم من الشباب الطموح الواعي.

واكدت رشدي أن الاستماع لآراء الشباب الذي تبنته الدولة المصرية من خلال منتديات الشباب "المؤتمر الوطنى للشباب.. ابدع انطلق" الاكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الشباب علميا وعمليا ومنتدي شباب العالم في ٢٠١٧ الذي يتبادل فيه الشباب الخبرات ويكتسبون رؤي جديدة وصداقات من بلاد مختلفة كلها كانت اركان أساسية لمشاركة الشباب .