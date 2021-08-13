/645201/أول-تعليق-من-حلا-شيحة-بعد-أزمة-صورها-الجريئة

خرجت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عن صمتها لتهاجم رواد السوشيال ميديا والصحفين بعد تداول صورها القديمة التي ظهرت بها بشكل غير لائق دون إرتداء الحجاب، موضحة أنها لا تمتلك أي حساب خاص بها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

دوت الخليج يكشف رد حلا شيحة على أزمتها مع صورها الجريئة

كتبت حلا شيحا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مهاجمة مهنة الصحافة والصحفيين، فقالت: “بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين لا يحترموا مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة ، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستجرام”.

وتابعت حلا شيحا موجه الشكر لإدارة الفيسبوك، ومطالبة الجهات الإعلامية في تحري الدقة في اختيار ألفاظهم ومحرريهم، فقالت: “وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي”

واختتمت حديثها: “واتمني من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحافيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلاً من الانشغال بالتفاهات ونشر الإشاعات..راعوا ربنا فيما تنشروه و شكرا ً “.

أزمة حلا شيحة مع صورها الجريئة

انتشرت أمس، وبشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة حلا شيحة وهي على السرير ومن دون حجاب، وكان أول من نشر هذه الصورة صفحة تحمل اسم "حلا شيحة" عبر موقع فيسبوك، بعدها بدقائق انهالت تعليقات الجمهور برسائل غاضبة من المتابعين، الذين انقسموا إلى من هاجم حلا ظناً منه أنها هي من نشرت الصورة، وقسم آخر دافع عنها، وأشار الى ان الصفحة مزيفة ولا علاقة لها بحلا التي عادت لارتداء الحجاب ولا يمكن أن تنشر الآن صورة لها كهذه.

حلا شيحة في أزمة مع تامر حسني بسب فيلم مش أنا

وصدمت حلا شيحة المتابعين والجمهور مؤخرًا ببعض التصريحات المستفزة التي كتبتها على حسابها بموقع «انستجرام» والتى انتقدت فيها النجم تامر حسنى بعد طرح كليب «بحبك» من فيلم «مش أنا» وتبرأها منه، لتعود مرة أخرى إلى آرائها المتناقضة تجاه الفن والفنانين، حيث اعتادت حلال على ذلك بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب والنقاب وعودتها مرة أخرى إلى الفن.