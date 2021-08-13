/645200/وصول-بعثة-الزمالك-لفندق-الإقامة-في-الإسماعيلية
وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة في الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.
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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.
وأدى الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة، ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء وبعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض المران الختامي لمواجهة الإسماعيلي.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-
قائمة الزمالك
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.
موعد تدريبات الزمالك
ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرا حول إمكانية صدور قرار من الاتحاد الدولي الفيفا بخصم 6 نقاط من الفريق، على خلفية شكوى بعض لاعبيه الراحلين مؤخرا.
وأثار أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري الجدل اليوم بعدما نفى خصم نقاط من الزمالك لكنه قال: "إذا وصلنا خطاب من الفيفا بذلك سنطبقه فورا"، ما اعتبره الكثيرون ضغطا على الفريق المتصدر قبل 5 جولات من نهاية الدوري الممتاز.
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