/645200/وصول-بعثة-الزمالك-لفندق-الإقامة-في-الإسماعيلية

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة في الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعرض تحيا مصر آخر أخبار الزمالك على مدار الساعة لحظة بلحظة وتغطية مستمرة في مختلف الألعاب بالنادي، وفي مختلف المنافسات الرياضية بمختلف الأندية.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وأدى الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة، ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء وبعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض المران الختامي لمواجهة الإسماعيلي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

موعد تدريبات الزمالك

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرا حول إمكانية صدور قرار من الاتحاد الدولي الفيفا بخصم 6 نقاط من الفريق، على خلفية شكوى بعض لاعبيه الراحلين مؤخرا.

وأثار أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري الجدل اليوم بعدما نفى خصم نقاط من الزمالك لكنه قال: "إذا وصلنا خطاب من الفيفا بذلك سنطبقه فورا"، ما اعتبره الكثيرون ضغطا على الفريق المتصدر قبل 5 جولات من نهاية الدوري الممتاز.