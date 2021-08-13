/645194/سحب-3004-رخصة-قيادة لعدم تركيب-الملصق-الإلكتروني

نجحت الجهات المعنية في سحب 3004 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ ساعات الأخيرة، ورفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشارع.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحب 3004 رخص لعدم تركيب تركيب الملصق الإلكتروني

الإدارة العامة للمرور

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بالمواطنين مالكى السيارات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

عقوبة المخالف

أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الحالى، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وسيتم توقيع عقوبة على المخالف بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويتم تركيب الملصق الإلكتروني فى مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة يتلف عند محاولة نزعه ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي.

مزايا الملصق الإلكتروني

وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية» مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.