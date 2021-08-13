أقوي عروض كازيون الصيفية بخصومات واسعار خيالية تناسب الجميع

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون التي أطلقها الماركت مؤخراً على مختلف المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، وهي سارية خلال الثلاث ايام المقبلة فقط، السبت والاحد والاثنين الموافق 16 اغسطس 2021. وهي عروض توفير يمكن لأي عميل الاستفادة منها من خلال إحدي افرع كازيون مصر، كما ويُمكن الاستفادة من أنظمة التقسيط والسداد الشهري، ويمكن أيضاً الطلب اون لاين وعدم الذهاب إلى أحد الأفرع التابعة للماركت.

كازيون اون لاين

دشن ماركت كازيون تطبيق إليكتروني مميز، يقدم للعملاء اولاً بأول مجلة عروض كازيون مصر. أيضاً ويمكنك التسوق من خلاله، ليصلك المندوب بطلبك في اقرب وقت ممكن. كما يقدم التطبيق الرسمي لكازيون أيضا عروض التقسيط والسداد، والذي يتم إطلاقها على العديد من المنتجات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية الهامة، وخصص كازيون ماركت رقم اتصال ساخن؛ 19609. لاستقبال الشكاوي والاستفسارات، وعليه فيمكنك:

كما ويتضمن التطبيق دليل بارقام كافة الفروع التابعة له في مصر، حيث يمكنك بكل سهولة معرفة رقم اقرب فرع اليك، والتسوق اون لاين بنجاح.

عروض كازيون اليوم

تتضمن العروض لهذا الشهر، العديد من المنتجات الغذائية الأساسية للبيوت المصرية. حيث تمثل تلك المنتجات احتياجات هامة للمواطنين بصورة يومية واسبوعية، لذلك حرصت إدارة كازيون ماركت على تضمين عروض كازيون مصر كافة السلع والمنتجات العامة والتي تتمثل في: