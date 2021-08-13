الأزهر يشيد ببسالة القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب وينعى شهداءها

جدة - نرمين السيد - أشاد الأزهر الشريف بالجهود المتواصلة للقوَّات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء وتضحياتهم فى القضاء على البؤر الإرهابيَّة، واقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية وذلك بعد جهود القوَّات المسلحة فى ملاحقةِ العناصر الإرهابيَّة خلال الأيام الماضية، التى أسفرت عن القضاء على 13 إرهابيًّا.





وشدد الأزهر فى بيان اليوم الجمعة،على ضرورة مواجهة هذه الجماعات الإرهابيَّة بكل حزم، مؤكدًا أن هذه الجماعات تخلَّت عن كل معانى الرحمة والإنسانيَّة، وتعمَّدت ترويع الآمنين وبثَّ الخوف والرعب، مشددًا على أن الإسلام برىءٌ مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من جرائمَ وقتل وسفك للدماء البريئة. كما تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر أبطالنا، شهداء القوات المسلَّحة البواسل، الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمتِه وأن يسكنهم فسيح جناتِه، وأن يُلهمَ أهلهم وذويهم الصبرَ والسلوانَ، وأن يَمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، (إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون).

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