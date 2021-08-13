جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أن قافلة من الباحثين بمعاهد بحوث التناسليات، وبحوث الصحة الحيوانية، والإنتاج الحيوانى، والأمصال واللقاحات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف فحصت ولقحت أكثر من 4 آلاف و863 حيوانا مجانا لصغار المزارعين والمربين بالمحافظة.





يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعده المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المزارعين والمربين. وقال الدكتور هانى حسن فى بيان اليوم إن القافلة زارت قرى محافظة بنى سويف بمراكز "بنى سويف واهناسيا وناصر وببا والواسطى" فى الفترة من 7 إلى 12 أغسطس الجارى، ولاقت تعاونا مثمرا من فريق مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور عصام يحيى. وأضاف أنه تم أيضا تنظيم ندوة يوميا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، كما تم تنظيم ندوة بيطرية بعنوان "تأثير الإجهاد الحرارى على كفاءة حيوانات إنتاج الحليب" لكيفية تلافى آثاره السلبية على إنتاجية المزرعة، كما تم تدريب شباب الأطباء البيطريين ببنى سويف على الجديد فى تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوانات المزرعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: علاج وتلقيح أكثر من 4.800 حيوان مجانا لصغار المزارعين ببنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.