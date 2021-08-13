القوى العاملة: تعيين 1.328 شابا منهم 4 من ذوى الهمم بقنا

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1.328 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3.286 شابا، فضلا عن استخراج 602 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.





وأشار وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الجمعة إلى أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالى 5 ملايين و496 ألف جنيه، لـ 5.402 عامل، وصرف 11 ألفا و945 جنيها للرعاية الصحية لـ 717 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه 179 ألفا و793 جنيها لـ 8 عمال من المسجلين بالمديرية. وأوضح حسام طلبة مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال يوليو الماضى- أنه تم التفتيش العمالى على 504 منشآت، وأسفر عن تحرير 66 محضرا عماليا، من خلال مفتشى العمل، فضلا عن تلقى 8 شكاوى عمالية، تم تحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة. وأضاف: "كما فتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظة على 102 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم".

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