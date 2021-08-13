إنفوجراف- لا درجات رأفة.. طارق شوقى يتحدث عن نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى، وفى مكان مركز، مؤكدًا أن النتيجة فى نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة.

وشدد الوزير أنه لا أحد يستطيع أن يصل إلى النتيجة قبل إعلانها، داعيا الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء الشائعات.