- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى، وفى مكان مركز، مؤكدًا أن النتيجة فى نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة.
وشدد الوزير أنه لا أحد يستطيع أن يصل إلى النتيجة قبل إعلانها، داعيا الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء الشائعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- لا درجات رأفة.. طارق شوقى يتحدث عن نتيجة الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.