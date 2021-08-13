جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، إنه فى أثناء مرور الوحدة النهرية ناصر 62 والتى تقطر القاطرة ناصر 261 والمحملة بالطين الأسوانى والتابعة لشركة النيل للنقل النهرى أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادى الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذى أدى إلى غرقها بالحمولة على بعد 300 متر من مدخل الأهوسة.





وتابع عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه على الفور وبتوجيه محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى انتقل لموقع الحادث المهندس عصام جاد الكريم مدير الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة والمهندس أشرف عبد الغنى وكيل الإدارة للأعمال الكهروميكانيكية والأمن الإدارى ورئيس الهويس لتدارك الموقف بالتنسيق التام مع شرطة المسطحات المائية. وأضاف أنه على الرغم من المحاولات الكبيرة التى بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيداً عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة فى شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التى دخلت الى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة، وعادت الحركة الملاحية حالياً لوضعها الطبيعى، وجار مرور الوحدات الملاحية من الأهوسة الملاحية لقناطر نجع حمادى بالمعدلات المعتادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الرى تعلن تفاصيل غرق القاطرة ناصر فى نجع حمادى الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.