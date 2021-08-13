التعليم العالى: 115 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 115 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.





وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات. وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن اختبارات القدرات بكل الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة. وأضاف المتحدث الرسمى أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2021 - 2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف"، والفنون الجميلة بقسمى "الفنون والعمارة"، وكليتى التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتى "التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى" بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتى "التربية الفنية، والتربية الموسيقية" بكليتى التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق".

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