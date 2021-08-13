/645198/القصة-الكاملة-لأزمة-إيمي-سالم-مع-محمد-سامي-نسل-الأغراب-السبب-الرئيسي

أشعلت الفنانة إيمي سالم النيران على المخرج محمد سامي بعدما اعتدى عليها أثناء حفل زفاف الفنانة نيللي كريم الذي أقيم مساء أول أمس على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، في حضور عدد محدود من الأصدقاء والمقربين.

دوت الخليج يرصد أزمة إيمي سالم مع محمد سامي

إيمي سالم في أزمة مع محمد سامي منذ رمضان الماضي بسبب نسل الأغراب

تعود أزمة إيمي سالم مع الفنان محمد سامي منذ شهر رمضان الماضي عندما انتقدت مسلسله “نسل الإغراب الذي عرض في رمضان المنقضي وكشفت إيمي عن تلك الأزمة لأول مرة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، فقالت: “القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل، كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل، فكتبت تعليق على بوست كتبه الصديق أيمن سليم السينارست، وكان تعليق منتقد للمسلسل، والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن، ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أداؤه وتحسين إنتاجه، لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية، وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف”.

إيمي سالم تكشف تعدي محمد سامي عليها أثناء زفاف نيللي كريم

وعادت الأزمة بين إيمي سالم ومحمد سامي تتفاقم من جديد أثنا حفل زفاف نيللي كريم الذي أقيم أول أمس الأربعاء، اذ أنها عندما تقابلت مع محمد سامي وزوجته الفنانه مي عمرو فقام الأول بدفعها بشكل عنيف وتلفظ لها بأبشع الألفاظ المسيئة، اذ قالت: “دفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته، وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني، أنا سكت بس لحسابات، لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية والسوقية ده”.

إيمي سالم تنتقد مسلسل نسل الأغراب لمحمد سامي وتصفه بـ”الركيك”

وتابعت إيمي سالم حديثها موجه انتقاد عريم لمحمد سامي ومسلسله الجديد “نسل الأغراب” فقالت: “كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي، لازم يكون إنسان كبير كمان، بس يمكن إمبارح موقف أكد لي المقولة دي، طبعا كلنا شفنا مسلسل نسل الأغراب في رمضان، المسلسل اللي انتقده نحو الـ 300 مليون عربي، اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان، وشفنا فيه إهدار المال بشكل مرعب، فيه عمل فني ركيك وضعيف للغاية، الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدًّا السقا، وكرارة، حتى الأبطال الآخرين أدوارهم انهارت عشان المدام تتلمع، لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج”.