/645199/تدريبات-بدنية-لمستبعدي-الزمالك-أمام-الإسماعيلي-وراحة-سلبية-لأشرف-بن-شرقي

حصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران المستبعدين من لقاء الإسماعيلي والذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعرض دوت الخليج آخر أخبار الزمالك على مدار الساعة لحظة بلحظة وتغطية مستمرة في مختلف الألعاب، وعلى مختلف الأندية.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعب قسطا من الراحة استعدادا للمباريات القادمة.

ويغيب أشرف بن شرقي عن الزمالك أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الاتحاد السكندري الأخير.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من لقاء الإسماعيلي حصة تدريبية خفيفة اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون برنامجا خاصا للاعبين المستبعدين من أجل تجهيزهم استعدادا للفترة المقبلة.

وقاد عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال مران المستبعدين.

تدريبات بدنية خفيفة

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية خفيفة بالكرة وبدون الكرة، وبعدها خاضت المجموعة تقسيمة في جزء صغير من الملعب.