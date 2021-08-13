رسمياً.. فان دايك بقميص ليفربول حتى 2025

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقد الهولندي فيرجيل فإن دائم مدافع الفريق الأول بالنادي، ومن أفضل مدافعي العالم الثلاث مواسم السابقة.
ويستعرض دوت الخليج تفاصيل عقد الهولندي فيرجيل فان دايك مع ليفربول.
انضم فان دايك كان إلى صفوف ليفربول في يناير 2018، قادمًا من ساوثهامبتون، ووقع عقدًا حتى 30 يونيو 2023.
تفاصيل عقد فإن دايك مع ليفربول
وقال ليفربول في بيانه أن فان دايك وقع على عقد صباح اليوم الجمعة، لمدة ثلاث سنوات ونصف، ما يضمن استمراره مع الريدز حتى 30 يونيو 2025.
قام ليفربول مؤخرًا بتجديد عقد، ترينت ألكسندر أرنولد، فابينيو، بجانب أليسون بيكر، وقام النادي اليوم بتجديد عقد فان دايك صاحب الـ"30" عامًا.
فان دايك مع ليفربول
فان دايك مع ليفربول، فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ودوري أبطال اوروبا بجانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن كأس العالم للأندية.
فان دايك مع ليفربول، خاض بمُختلف المسابقات 130 مباراة، وسجل 13 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.
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