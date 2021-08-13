/645187/موعد-مباراة-ارسنال-وبرينتفور-في-المباراة-الإفتتاحية-للدوري-الإنجليزي-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال وبرينتفور في الساعة التاسعة مساء، في لقاء إفتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورت اتش دي وان براميم، بتعليق صوتي أحمد البلوشي.

ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة آرسنال وبرينتفور في لقاء الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة الإفتتاحية لمنافسات الموسم الجديد.

هدف آرسنال في المباراة

ويدخل آرسنال المباراة الافتتاحية، وهدفه تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، لتحسين بدايته عن الموسم الماضي.

ويقود آرسنال أرتيتا المدير الفني للفريق الإنجليزي، والذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في الموسم الحالي بعد تراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بالمركز السابع.

ويضم فريق المدفعجية الدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط الفريق، والذي يشارك مع الفريق منذ عدة مواسم ولكن ليس بشكل منتظم.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتيفورد

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز، بن وايت، بابلو ماري، كيران تيرني.

خط الوسط: ممد النني، تشاكا، بيبي.

خط الهجوم: سميث رو، ساكا، أوباميانج.