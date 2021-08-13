/645169/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-متولي-مطحنة-الرجل-الذي-هزم-الحديد-تاريخ-طويل-من-الإنجازات-في-لعبة-رفع-الأثقال

«رجل الذهبيات» هكذا يجب أن نصف بطل رفع الأثقال متولي مطحنة، الرجل الذي يحتقر الميداليات الذهبية في معظم البطولات التي يشارك بها، حيث يتزين تاريخ مشاراكاته في منافسات رفع الأثقال البارالمبي بثلاث ميداليات ذهبية في دورات الألعاب البارالمبية، ليعد أحد الابطال العظام في تاريخ رفع الاثقال الباراليمبي عبر التاريخ المصري.

ويستعرض دوت الخليج قصة كفاح بطل مصر في رفع الأثقال متولي مطحنة والذي هزم «الحديد» بعزيمته:

البداية والنشأة

ولد متولي إبراهيم متولي مطحنه في يوم 30 من شهر نوفمبر في عام 1974، بمحافظة المنوفية، وتعرض متولي لشلل الأطفال في الساق اليسرى وهو في سن الثانية من عمره.

وتغلب متولي على إصابته، والتي لم تمنعه من ممارسة الرياضة وتحقيق الإنجازات المختلفةن وبدأ ممارسة الرياضة في عمر 10سنوات ليستمر في تسطير الإنجازات والبطولات حتى الأن.

إنجازات متولي

شهد عام 1993، أول مشاركة لمتولي مطحنة، في مسابقة محلية وكان عمره 18 سنة.

وشارك متولي مطحنة في 6 دورات بارالمبية قبل مشاركته المنتظرة في بارالمبياد طوكيو 2020، وتوج بالعديد من الميداليات أولها فضية بارالمبياد اتلانتا 1996.

وتوج مطحنة بعدة ميداليات ذهبية في بطولات دولية ودورات الألعاب البارالمبية، وجاءت كالتالي:

ذهبية بطولة أوروبا المفتوحه بسلوفاكيا عام 1997

ذهبية بطولة العالم عام 1998 في الامارات

ذهبية بارالمبياد سيدني عام 2000

ذهبية بارالمبياد اثينا عام 2004

ذهبية بطولة العالم في كوريا الجنوبية عام 2006

ذهبية بارالمبياد بكين عام 2008

برونزية بارالمبياد لندن عام 2012

كما حقق الذهبية فى وزن 88 كيلو ببطولة كأس العالم البارالمبى الذى يقام بالمجر.

البعثة المصرية في بارلمبياد طوكيو 2020

بعثة مصر المشاركة في منافسات البارالمبية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.