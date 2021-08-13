انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار تذاكر الطيران الداخلي في مصر اليوم 13 اغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض دليل أسعار تذاكر الطيران لأهم المناطق السياحية داخل الأراضي المصرية، وفقاً لما أعلنت عنه مصر للطيران عن تسيير اليوم الجمعة، 15 رحلة داخلية إلى منتجعات مصر السياحية والمدن الداخلية أيضاً. حيث يتم نقل كافة المسافرين الراغبين في قضاء عطلة أسبوعية في مدن مصر الساحلية. وتنظم شركة مصر للطيران اليوم، رحلات جوية إلى محافظات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، مع الالتزام بقوانين الإجراءات الاحترازية المتبعة، وهي إجراءات مشددة سواء على متن الطائرة أو داخل المطار، للوقاية من انتشار الفيروس المستجد “كورونا” والحفاظ على سلامة وصحة المسافرين.

أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب على الرحلات الجوية الداخلية

ثبتت اليوم 13 اغسطس الجاري مصر للطيران، أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب على كافة الرحلات الداخلية، بسعر موحد للرحلة الواحدة، تشتمل الضرائب والذهاب والعودة. وجاء ذلك في إطار جذب جميع شرائح المجتمع من القاهرة والمحافظات إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد يقدر بـ 2150 جنيه. والي مرسي علم وأسوان بسعر موحد يقدر 2450 جنيه. وذلك في إطار تنشيط ودعم حركة السياحة الداخلية في مصر للاستمتاع بمعالم مصر المبهرة السياحية وزيارة اهم مقاصدها الأثرية. وجدير بالذكر أنه تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم إجمالي 83 رحلة جوية بمعدل 65 رحلة طيران دولية، و 15 رحلة طيران داخلية، بالإضافة إلى ثلاث رحلات للشحن الجوي، كما وتنقل على متنهم قرابة الـ 10 آلاف راكب.

شروط القادمين من الخارج

تلتزم مصر للطيران بقرارات الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من خارج البلاد من كافة الجنسيات دون إجراء تحليل PCR، على أن تكون قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة بنتيجة سلبية. ويشمل ذلك القرار المصريين والأجانب القادمين من دول الخارج، باستثناء فقط الأطفال أقل من عمر الـ 6 سنوات من مختلف الجنسيات.

كما ويستطيع للقادمين بصورة مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية الاخري أو الخاصة، إلى مطارات الغردقة، وشرم الشيخ، ومرسي علم وطابا، فقط إجراء تحليل PCR عند وصولهم المطار مقابل مبلغ 30 دولار، غير أسعار تذاكر الطيران، في حال عدم تقديمة شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطط الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه عبر المسافرين.