افتتاحية البريميرليج.. محمد صلاح يقود ليفربول في موقعة «نورويتش»

يبدأ نادي ليفربول مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، بمواجهة نوريتش سيتي، على بملعب "كارو رود"
ويرغب ليفربول في الفوز بالمباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب الدوري، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.
ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه في المباريات الافتتاحية بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، من خلال هذه المباراة بعدما اعتاد التسجيل في كل المباريات الافتتاحية منذ انضمامه للريدز.
ويسعي صلاح إلى تسجيل أهدافه مع فريقه، في المباراة الافتتاحية للدوري للعام الخامس على التوالى حيث سجل فى افتتاحية 4 مواسم متتالية، 6 أهداف منهم هاتريك وهدف فى كل إفتتاحية.
وتوقعت صحيفة "ليفربول إيكو" تواجد نجمنا المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز خلال تلك المباراة والذي سيكون بخطة 4-3-3 كالتالي ..
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: ألكسندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون
الوسط: فابينيو ، هندرسون ، تياجو ألكانتارا
الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، ماني
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